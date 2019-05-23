В Купчино трое хулиганов ночью громили фигурки чебурашки и гномов на детской площадке

Задержанные переданы сотрудникам 14 отдела полиции. Фото: https://pixabay.com
Задержанные переданы сотрудникам 14 отдела полиции. Фото: https://pixabay.com

Остановить действия злоумышленников смогли только сотрудники Росгвардии.

О происшествии, которое случилось 23 мая около 01:50 сообщила обеспокоенная женщина. Об этом сообщают сегодня сотрудники Росгвардии. Она сказала, что хулиганы возле дома 25, корпус 2 на Купчинской улице громят детскую площадку. В частности, злоумышленники решили сломать фигурки чебурашки и гномов, которые установлены для детей на данной площадке около детского садика.

На место происшествия незамедлительно направился наряд Росгвардии. На месте происшествия сотрудники Росгвардии задержали троих хулиганов, которые повредили некоторые конструкции детской площадки, а также несколько фигурок героев мультипликационных фильмов.

Задержанные переданы сотрудникам 14 отдела полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что неоднократно судимый мужчина угнал строительную тачку в Кировском районе и вернулся на место преступления.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
купчино происшествие фрунзенский район
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В Купчино трое хулиганов ночью громили фигурки чебурашки и гномов на ...
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