Беглов пообещал поддержку города старейшему журналу «Звезда»

Издание «Звезда» может закрыться из-за финансовых проблем. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на открытии Книжного салона заявил, что город поддержит «Звезду».

Журнал издается в Санкт-Петербурге с 1924 года. В настоящий момент редакция испытывает финансовые трудности. Александр Беглов пообещал на церемонии открытия XIV Санкт-Петербургского международного книжного салона содействовать тому, чтобы журнал не прекращал работу.

«По моему поручению Комитет по печати нашел внебюджетные источники финансирования, чтобы поддержать редакцию. Сейчас мы разрабатываем формы государственной поддержки. Журнал примет участие в конкурсе на гранты и, я уверен, продолжит жить в новой эпохе», — прокомментировал Беглов.

Не так давно из-за финансовых проблем журнал «Звезда» почти дошел до срыва печати тиража.

Интересно, что в данном издании публиковались такие авторы, как Анна Ахматова, Иосиф Бродский, Сергей Довлатов, Александр Солженицын и другие. Журнал продолжал верстать выпуски даже во время блокады Ленинграда.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Путин помиловал жителя Гатчины, осужденного за убийство пенсионерки.