На Луначарского семиклассник выпал с 9-го этажа на козырек

Известно, что мальчик проживал в неполной семье и состоял на учете у психиатра. Фото: https://pixabay.com

Известно, что мальчик проживал в неполной семье и состоял на учете у психиатра. Фото: https://pixabay.com

От полученных травм школьник скончался на месте.

Правоохранительные органы сообщают, что инцидент произошел 22 мая в Калининском районе Петербурга. Подросток выпал из окна 9-го этажа и упал на козырек.

Школьник скончался на месте. Тело молодого человека нашли около 08:00 на козырьке парадной одного из домов.

Врачи установили, что травмы на теле подростка связаны с падением с высоты. Также известно, что мальчик проживал в неполной семье и состоял на учете у психиатра.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что следователи выяснили обстоятельства смерти подростка, скончавшегося в трансформаторной подстанции в Павлово.