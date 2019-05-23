За свободу труда: компании все чаще переходят работать из офисов в коворкинги

Спрос на работу в коворкинге почти в 90 раз выше, чем предложение. Фото: https://pixabay.com

Спрос на работу в коворкинге почти в 90 раз выше, чем предложение. Фото: https://pixabay.com

В Петербурге спрос на услуги коворкингов почти в 90 раз превышает предложение, выяснили эксперты. Однако это одинаково не для всех — со стороны юридических лиц спрос растет сильно, а со стороны фрилансеров почти не меняется.

Эксперты «Авито. Недвижимость» выяснили, что в Петербурге спрос на аренду рабочих мест превышает предложение в 89 раз. За последние два года средняя цена аренды места в коворкинге увеличилась с 34,4 тыс. рублей в месяц до 55,8, то есть на 31%.

Вырос не только спрос на аренду отдельного рабочего места, но и стоимость самого коворкинга как бизнеса. Так с 2017 года в Петербурге она увеличилась в 4,3 раза и составила 21 млн рублей. «Высокая востребованность со стороны арендаторов, свобода и отсутствие жесткого регулирования на рынке делают коворкинги привлекательным бизнесом», – отмечают эксперты «Авито. Недвижимость».

О коворкингах узнает больше людей

Более того, в Петербурге растет спрос на услуги совсем молодых пространств, о них узнает всё больше людей. Так, управляющая коворкингом «Коллеги», который открылся в феврале 2018, Арина рассказала Gazeta.SPb, что спрос на аренду рабочих мест растет каждый месяц. «Но пока мы не собираемся повышать арендную плату, а вот о расширении уже подумываем», – отметила Арина. Также она рассказала, что чаще всего работать в коворкинг приходят фрилансеры — работники сфер IT, дизайна и рекламы.

Фрилансеры в шоколаде, а для компаний цены будут расти

Директор коворкинга «Контекст» Антон Тофилюк считает, что однозначно сказать, что спрос на аренду рабочих мест вырос в 89 раз за два года, нельзя. «Пропорционально количеству желающих арендовать рабочее пространство, сейчас растет и количество таких площадок», – отметил он. Но тут стоит разграничивать спрос со стороны частных лиц, то есть фрилансеров, и юридических лиц, которые арендуют коворкинг на несколько человек. В первом сегменте спрос не поменялся и цены для частного клиента тоже не выросли и вряд ли будут расти, отметил Антон Тофилюк. А вот запросов со стороны юридических лиц за последний год стало больше, отсюда можно сказать, что цены для них будут расти, — объяснил директор коворкинга.

В целом же предложение коворкингов увеличивается. Например, в 2019 году в Петербурге планируют запустить сразу несколько больших пространств, среди которых есть и те, что больше 5000 кв.м., отметил Антон Тофилюк.

То есть пока для фрилансеров есть и нужное количество мест, и адекватные цены – средний чек в месяц составляет 10 тыс. рублей, поясняет Антон Тофилюк. А вот в сфере компаний, которые арендуют коворкинг на несколько человек – для работы, конференций и прочих меропритиятий – предложения недостаточно.

По данным сайата kovorkingi.ru, в Петербурге на май 2019 года 62 коворкинга. Стоимость аренды рабочего пространства в месяц начинается от 2850 рублей.

Сегодня Gazeta.SPb писала о том, что на Санкт-Петербург приходится 10% от общей доли предложений аренды рабочих мест по России.