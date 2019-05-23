На КАДе произошло ДТП с участием бетономешалки. Есть пострадавшие (видео)

По данным правоохранительных органов, авария произошла в 13:30.

О дорожно-транспортной аварии сообщили очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”. По информации очевидцев, на дороге столкнулись Peugeot Boxer и бетономешалка.

ДТП произошло перед съездом на Парашютную улицу.

“Микроавтобус Peugeot Boxer врезался в миксер. Службы на месте. Вытаскивают пострадавшего из микроавтобуса”, — сообщили очевидцы.

Как передаёт телеканал “78”, авария произошла около 13:30. В ДТП пострадал мужчина, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Италии названа возможная причина ДТП с автобусом.

Видео: https://vk.com/spb_today