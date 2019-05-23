Возле Константиновского дворца сбили пешехода

Пешеход был сбит в зоне пешеходного перехода.

О дорожном происшествии в Петродворцовом районе Петербурга сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”. Свидетели аварии сообщают, что пешеход был сбит транспортным средством в зоне пешеходного перехода около 16:30.

ДТП произошло на Петергофском шоссе. После происшествия пешеход лежал возле дороги. На место происшествия вызвали скорую.

Состояние пешехода, а также кто его сбил пока неизвестно.

Однако пользователи уже успели прокомментировать фотографию с места ДТП. Пострадавший в сознании.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на КАДе произошло ДТП с участием бетономешалки. Есть пострадавшие (видео).