Возле Константиновского дворца сбили пешехода

Пострадавший в сознании. Фото: https://vk.com/spb_today
Пострадавший в сознании. Фото: https://vk.com/spb_today

Пешеход был сбит в зоне пешеходного перехода.

О дорожном происшествии в Петродворцовом районе Петербурга сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”. Свидетели аварии сообщают, что пешеход был сбит транспортным средством в зоне пешеходного перехода около 16:30.

ДТП произошло на Петергофском шоссе. После происшествия пешеход лежал возле дороги. На место происшествия вызвали скорую.

Состояние пешехода, а также кто его сбил пока неизвестно.

Однако пользователи уже успели прокомментировать фотографию с места ДТП. Пострадавший в сознании.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на КАДе произошло ДТП с участием бетономешалки. Есть пострадавшие (видео).

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Петродворцовый район происшествие
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