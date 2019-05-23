На Невском проспекте мотоциклист сбил женщину на пешеходном переходе (видео)

Автобусы какое-то время в связи с ДТП прекратили движение. Фото: https://vk.com/spb_today

Автобусы какое-то время в связи с ДТП прекратили движение. Фото: https://vk.com/spb_today

Пострадавшая лежит на земле. На место происшествия вызвали сотрудников скорой помощи.

О дорожно-транспортном происшествии сообщают очевидцы события в социальной сети “ВКонтакте”. ДТП произошло вечером 23 мая на перекрестке Невского проспекта и Дегтярной улице.

По словам очевидцев, пешехода-женщину сбили в зоне пешеходного перехода. Также свидетели аварии пишут, что после столкновения мотоциклиста отнесло к дому 103 по Невскому проспекту.

«На перекрёстке Невского и Дегтярной, мотоциклист сбил женщину на зебре. Сам долетел до Невского 103, встал, ходит. Женщина жива, лежит на зебре”, -сообщают свидетели.

Сотрудники скорой помощи прибыли на место аварии. Автобусы какое-то время в связи с ДТП прекратили движение.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что возле Константиновского дворца сбили пешехода.

Видео: https://vk.com/spb_today