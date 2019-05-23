Выборгский судостроительный завод могут признать банкротом

Предприятие получило иск из-за долга.

Об этом стало известно сегодня, 23 мая. Иск был зарегистрирован Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Пока не уточняется, когда он будет рассмотрен.

Генеральный директор ВСЗ Александр Соловьев уверяет, что действительное – финансовое состояние предприятия не самое лучшее. На данный момент его можно назвать убыточным – судостроительный завод задолжал уже почти два миллиарда рублей, при этом почти ничего не зарабатывает. Сумма убытков за последние 10 лет – около шести миллиардов рублей, передает РБК. Соловьев также отметил, что банки не охотно дают кредиты.

При этом в ОСК считают, что все под контролем и переживать особо не о чем.

«Обращение в суд с заявлением о банкротстве часто используется как способ давления на вторую сторону с целью взыскания задолженности. Ни о каком реальном банкротстве ВСЗ речи не идет»,

— говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин обсудил с Полтавченко развитие судостроения в России.