Выборгский судостроительный завод могут признать банкротом

Предприятие получило иск из-за долга.
Об этом стало известно сегодня, 23 мая. Иск был зарегистрирован Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Пока не уточняется, когда он будет рассмотрен.
Генеральный директор ВСЗ Александр Соловьев уверяет, что действительное – финансовое состояние предприятия не самое лучшее. На данный момент его можно назвать убыточным – судостроительный завод задолжал уже почти два миллиарда рублей, при этом почти ничего не зарабатывает. Сумма убытков за последние 10 лет – около шести миллиардов рублей, передает РБК. Соловьев также отметил, что банки не охотно дают кредиты.
При этом в ОСК считают, что все под контролем и переживать особо не о чем.
«Обращение в суд с заявлением о банкротстве часто используется как способ давления на вторую сторону с целью взыскания задолженности. Ни о каком реальном банкротстве ВСЗ речи не идет»,
— говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин обсудил с Полтавченко развитие судостроения в России.