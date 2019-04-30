Путин обсудил с Полтавченко развитие судостроения в России

Экс-губернатор Петербурга приехал в Москву.

Об этом стало известно сегодня, 30 апреля. Президент России Владимир Путин и бывший губернатор Санкт-Петербурга встретились в Кремле, чтобы обсудить, как обстоят дела в «Объединенной судостроительной корпорации», говорится на сайте Кремля.

Полтавченко, являясь руководителем ОСК, заявил, что предприятие быстро и успешно развивается. Бывший глава Петербурга отметил, что за последние пять лет ОСК смог произвести в два раза больше кораблей, чем обычно. Также выросло количество отремонтированных суден. Полтавченко рассказал, что сейчас ОСК занимается реализацией почти 80 проектов.

Напоминаем, что нынешний руководитель «Объединенной судостроительной корпорации» семь лет занимал пост губернатора Санкт-Петербурга. В октябре 2018 года Владимир Путин снял его с должности и предложил другую.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Георгий Полтавченко посетил Средне-Невский судостроительный завод.