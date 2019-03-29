Председатель совета директоров Объединённой судостроительной корпорации Георгий Полтавченко посетил с рабочим визитом Средне-Невский судостроительный завод.
Об этом сообщает пресс-служба петербургской верфи.
В процессе посещения предприятия Полтавченко был показан новый судовой спуско-подъемный комплекс, который позволяет спускать на воду корабли длиной до 110 метров и массой до 2700 тонн.
Также бывший губернатор Северной столицы осмотрел участок создания полоидальной катушки PF-1 и посетил экскурсию в музее истории СНСЗ.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что депутаты ЗакСа единодушно признали заслуги Полтавченко и вручили ему почетный знак. Бывший губернатор попросил положить награду в музей Парламента Санкт-Петербурга.