Георгий Полтавченко посетил Средне-Невский судостроительный завод

Председатель совета директоров Объединённой судостроительной корпорации Георгий Полтавченко посетил с рабочим визитом Средне-Невский судостроительный завод.

Об этом сообщает пресс-служба петербургской верфи.

В процессе посещения предприятия Полтавченко был показан новый судовой спуско-подъемный комплекс, который позволяет спускать на воду корабли длиной до 110 метров и массой до 2700 тонн.

Также бывший губернатор Северной столицы осмотрел участок создания полоидальной катушки PF-1 и посетил экскурсию в музее истории СНСЗ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что депутаты ЗакСа единодушно признали заслуги Полтавченко и вручили ему почетный знак. Бывший губернатор попросил положить награду в музей Парламента Санкт-Петербурга.