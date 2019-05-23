Петербургский производитель молока и молочной продукции оштрафован за растительные жиры в продукции

К административной ответственности привлечено юридическое лицо ООО “Голландия плюс”.
Компания также не выполнила предписания Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Об этом сегодня сообщают сотрудники ведомства.
Несоответствие показателей в отобранных пробах молочной продукции требованиям нормативных документов было установлено уже ранее.
Согласно лабораторным исследованиям, продукция компании по производству молока и молочной продукции показала наличие в сметане растительных масел и жиров на растительной основе.
Следовательно состав продукта не отвечает требованиям Технических регламентов Таможенного союза.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что детцентр “Happy Kids” в Центральном районе работал без лицензии, претензии к нему есть и у Роспотребнадзора.