Петербургский производитель молока и молочной продукции оштрафован за растительные жиры в продукции

К административной ответственности привлечено юридическое лицо ООО “Голландия плюс”.

Компания также не выполнила предписания Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Об этом сегодня сообщают сотрудники ведомства.

Несоответствие показателей в отобранных пробах молочной продукции требованиям нормативных документов было установлено уже ранее.

Согласно лабораторным исследованиям, продукция компании по производству молока и молочной продукции показала наличие в сметане растительных масел и жиров на растительной основе.

Следовательно состав продукта не отвечает требованиям Технических регламентов Таможенного союза.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что детцентр “Happy Kids” в Центральном районе работал без лицензии, претензии к нему есть и у Роспотребнадзора.