Китайские консервы из Латвии развернули на таможне

На границе был оформлен акт о возврате груза. Фото: http://www.ursn.spb.ru

На границе был оформлен акт о возврате груза. Фото: http://www.ursn.spb.ru

“Тунец для салатов в растительном масле” и “Тунец измельчённый в собственном соку” следовал транзитом из Риги.

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля на российско-эстонском участке Государственной границы Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска “Шумилкино” запрещён ввоз 15,9 тонн рыбных консервов.

Рыбные консервы, которые были произведены в Китае, следовали из Латвии в Псковскую область.

Однако в ходе проверки, сотрудники надзорного органа не обнаружили предварительного уведомления государственной ветеринарной службы Латвии о поставке рыбных консервов из Китая. Также у товара не было копии ветеринарного документа, который в обязательно порядке должны выдавать страны-челны Европейского союза.

На границе был оформлен акт о возврате груза.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургский производитель молока и молочной продукции оштрафован за растительные жиры в продукции.