Петербурженка находится в тяжелом состоянии после встречи с мотоциклом

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Женщина переходила дорогу, когда на нее наехал байкер.

Об инциденте стало известно сегодня, 23 мая. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились информацией в социальной сети «Вконтакте». Люди пишут, что авария случилась на перекрестке Невского проспекта и Дегтярной улицы вечером. Петербурженка переходила дорогу по «зебре», когда ее вдруг сбил с ног мотоциклист. Такая встреча оказалась трагичной – 56-летней горожанке понадобилась помощь врачей. Медицинские работники, прибывшие на место, оценили ее состояние как тяжелом. При этом 23-летний байкер в полном в порядке – на нем и его мотоцикле нет повреждений, передает Telegram-канал «Аварийный Петербург».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Невском проспекте мотоциклист сбил женщину на пешеходном переходе. Очевидцы рассказали, что она жива, но ей нужна помощь. Мы также поделились видео с места происшествия.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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Петербурженка находится в тяжелом состоянии после встречи с мотоциклом
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