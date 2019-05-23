В Приозерске тушили общежитие, где находилось 26 человек

Благодаря оперативным пожарным все остались живы.

Инцидент случился в Ленинградской области сегодня днем, 23 мая. Все случилось на улице Калинина в четырехэтажном доме. Местные жители сообщили о возгорании в 13:37. Через несколько минут спасатели уже были на месте. Они эвакуировали из здания 26 человек – в горящем помещении находились три взрослых человек и один маленький ребенок. Всех удалось вывести вовремя, так что за процессом люди наблюдали с безопасного расстояния.

В ликвидации пожара участвовали семь человек и две машины спецтехники. Его удалось потушить менее чем за полчаса. Специалисты рассказали, что огнем была охвачена площадь в 12 квадратных метров, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МЧС России по Ленинградской области. Из-за чего все произошло – пока не комментируют.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Луначарского семиклассник выпал с девятого этажа на козырек.