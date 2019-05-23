В Волхове люди объединяются против завода из-за выбросов

Фото: https://vk.com/podslushano_volhov
Фото: https://vk.com/podslushano_volhov

Ленинградцы уверяют, что серые «облака» стали для них уже привычны.

Обо всем стало известно сегодня, 23 мая. Жители Волхова пишут, что из-за смога они задыхаются почти все время – это беспокоит их с каждым днем все больше. Причиной всех бед называют Волховский филиал АО Апатит, который занимается производством минеральных удобрений.

Вопрос начали активнее обсуждать после того, как видео с серым «облаком» попало в социальные сети. Некоторым даже не верится, что запечатленное происходит в Ленинградской области. Запись уже успели показать по Первому каналу. Очевидцы рассказывают, что выброс, о котором идет речь, был несколько дней назад. Такого сильного люди еще не помнят – они жаловались на запах порошка.

«В городе ор стоит. Народ объединяется против завода»,

— передает слова местного жителя Telegram-канала «Аварийный Петербург».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что выбросы загрязняющих веществ с завода «Армалит» превышают нормативы.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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