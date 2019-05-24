В Лебедевке за ночь сгорел частный дом и баня

Пожар тушили полтора часа. Фото: Рixabay
Пожар тушили полтора часа. Фото: Рixabay

Спасатели более часа боролись с огнем в Выборгском районе Ленобласти. По данным ГУ МЧС по региону, возгорание в одном из частных домов поселка Лебедевка произошло ночью 24 мая. Звонок на пульт дежурного поступил в 02:50.

На момент прибытия спасателей, площадь горящего дома и бани составила 116 квадратных метров. Два пожарных расчета и бригада из семи спасателей смогли ликвидировать пожар к 04:21. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге рядом станцией метро «Электросила» произошло возгорание заброшенного здания. Очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сообщают, что в детском саду пришлось закрыть все окна, так как помещение могло наполниться дымом, «это было в 8-30 примерно, был открытый огонь метра 2 высотой от крыши сарая».

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
Лебедевка мчс пожар
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