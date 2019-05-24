Плаза объяснил причину проигрыша БК «Зенит» в матче с «ЦСКА»

Главный тренер баскетбольного «Зенита» Джоан Плаза подвел итоги первой встречи петербургского клуба в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Матч завершился со счетом (98:82) в пользу московского ЦСКА.

По словам Плаза, зенитовцы вступили с ЦСКА в «перестрелку», которую москвичи «в таких ситуациях выиграют девять раз из десяти».

Тренер также отметил, что для поражения «Зенита» существовал целый комплекс причин, однако команда будет сражаться во второй игре, чтобы такого больше не произошло.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что стали известны полуфинальные пары ЧМ по хоккею. Сборная России выйдет на лед против сборной Финляндии в Словении 25 мая в 16:15. Канада и Чехия выявят победителя в 20:15 на том же стадион.

Напомним, что сборная России одержала победу в матче с США со счетом 3:4.