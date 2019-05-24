За день в Петербурге угнали 4 иномарки стоимостью больше миллиона

Автоугонщик. Фото: Carsweek.ru
Автоугонщик. Фото: Carsweek.ru

Все четыре заявления об угонах поступили в полицию Невского района в четверг, 23 мая.

У одного из домов по Октябрьской набережной, неизвестный злоумышленник угнал автомобиль марки KIA QLE стоимостью 1 499 490 рублей.

В этот же день в Приморском районе города от дома по проспекту Королева была похищена машина марки BMW Z4. Стоимостью иномарки составляет 1 600 000 рублей.

Вечером в полицию Невского района обратилась девушка 1992 года рождения, с заявлением о пропаже ее автомобиля Toyota RAV4. Цена такого автомобиля почти два миллиона — 1 823 000 рублей.

В этот же день в Пушкинском районе неизвестные совершили хищение автомобиля AUDI, который находился у одного из домов по Широкой улице.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст.158 ч 4 УК РФ (кража). Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Сертолово задержаны подозреваемые в разбойном нападении на предприятие.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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