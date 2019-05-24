В Сертолово задержаны подозреваемые в разбойном нападении на предприятие

Злоумышленники задержан. Фото: Рixabay
Злоумышленники задержан. Фото: Рixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти правоохранители задержали четверых злоумышленников, которые проникли на территорию одного из предприятий в Сертолово и отобрали у сотрудников 4 мобильных телефона, цепочку и браслет на общую сумму 228 800 рублей.

Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел около 04:00 в четверг, 23 мая. По подозрению в разбое были задержаны шестеро мужчин. Похищенное частично изъято.

Открыто уголовное дело по ст.162 ч.3 УК РФ (разбой).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге неизвестные вынесли из почтового отделения более миллиона рублей. Неизвестный злоумышленник выставил окно и проник в почтовое отделение, где находился банкомат одной из финансовых организаций.

Преступнику удалось вскрыть банкомат и похитить его содержимое — 1 216 000 рублей.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
криминал ленобласть ограбление разбой
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