В Петербурге неизвестные вынесли из почтового отделения более миллиона рублей

Неизвестный злоумышленник выставил окно и проник в почтовое отделение, где находился банкомат одной из финансовых организаций.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел на улице Типанова в Московском районе Петербурга ночью 23 мая.

Преступнику удалось вскрыть банкомат и похитить его содержимое — 1 216 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.158 ч.4 УК РФ (кража). Полиция приступила к поискам вора.

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