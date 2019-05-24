В Ленобласти узбеки надругались над пенсионеркой

В Ленинградской области по подозрению в надругательстве над пенсионеркой задержаны четверо граждан Узбекистана.

Как стало известно Gazeta.SPb, на 70-летнюю женщину напали в одном из садоводств области, после чего она была госпитализирована.

Инцидент произошел в четверг, 23 мая. По предварительным данным, у женщины выявлена закрытая черепно-мозговая травма, перелом челюсти, а также признаками сексуального насилия.

Полиция задержали четверых подозреваемых. Все четверо – граждане Узбекистана.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, в Петроградском районе неизвестный обвязался взрывчаткой с детонатором. Неизвестный мужчина взорвал с помощью детонатора устройство, прикрепленное к его поясу. Очевидцам удалось снять происшествие на видеокамеру. Местные жители обратились в полицию, однако неизвестные быстро покинули место происшествия.