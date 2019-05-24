На Профессора Попова неизвестный обвязался взрывчаткой с детонатором

Неизвестный мужчина с помощью детонатора взорвал устройство, прикрепленное к его поясу . Очевидцам удалось снять происшествие на видеокамеру. Инцидент произошел вечером 23 мая у дома № 38 по улице Профессора Попова в Петроградском районе Петербурга.

В результате «взрыва» никто не пострадал, сообщает Рiter.tv

По данным издания, местные жители обратились в полицию, однако неизвестные быстро покинули место происшествия.

Видео: piter.tv

Отмечается, что в полиции «охладели» к ситуации, как только узнали, что преступники скрылись.

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