В Троице-Сергиевой лавре священник с ножом напал на монаха в его келье

Окончательное решение о канонических последствиях для нападавшего вынесет патриарх Кирилл. Фото: https://vk.com/patriarhkirill
Окончательное решение о канонических последствиях для нападавшего вынесет патриарх Кирилл. Фото: https://vk.com/patriarhkirill

По предварительной информации, нападавший имеет проблемы со здоровьем.

В начале ряд СМИ сообщали, что священник находился в состоянии алкогольного опьянения и нападение с ножом совершил из-за пожертвований прихожан. Однако это неподтверждённая информация, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря патриарха Кирилл.

Сегодня Следственный комитет РФ начал расследование этого дела. На время следствия, священник будет запрещен в служении. Такие меры будут действовать до окончательных выводов, сообщает представитель патриарха. В дальнейшем, скорее всего, будет идти речь о лишении сана.

Однако окончательное решение о канонических последствиях для нападавшего вынесет патриарх Кирилл, поскольку он является настоятелем лавры.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Киришах от ножевого ранения в колено скончался мужчина.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
патриарх Кирилл происшествие рпц Троице-Сергиева лавра
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Приозерске тушили общежитие, где находилось 26 человек
Глава Тосненского района стал фигурантом уголовного дела из-за детской площадки
В Ленобласти врачи зафиксировали первый за сезон случай болезни Лайма
Стало известно, чем занимался смертник из петербургского метро перед терактом
Российские присяжные получили полномочия судить несовершеннолетних вместе ...
Петербурженка находится в тяжелом состоянии после встречи с мотоциклом
В Троице-Сергиевой лавре священник с ножом напал на монаха в его келье
Украинцы уже хотят отправить Зеленского в отставку