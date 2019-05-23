В Троице-Сергиевой лавре священник с ножом напал на монаха в его келье

По предварительной информации, нападавший имеет проблемы со здоровьем.

В начале ряд СМИ сообщали, что священник находился в состоянии алкогольного опьянения и нападение с ножом совершил из-за пожертвований прихожан. Однако это неподтверждённая информация, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря патриарха Кирилл.

Сегодня Следственный комитет РФ начал расследование этого дела. На время следствия, священник будет запрещен в служении. Такие меры будут действовать до окончательных выводов, сообщает представитель патриарха. В дальнейшем, скорее всего, будет идти речь о лишении сана.

Однако окончательное решение о канонических последствиях для нападавшего вынесет патриарх Кирилл, поскольку он является настоятелем лавры.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Киришах от ножевого ранения в колено скончался мужчина.