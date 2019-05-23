В Киришах от ножевого ранения в колено скончался мужчина

По ходатайству следствия злоумышленник был заключен под стражу. Фото: https://pixabay.com

По ходатайству следствия злоумышленник был заключен под стражу. Фото: https://pixabay.com

Удар ножом нанес погибшему его сводный брат.

Следственный комитет по городу Кириши завершил расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя. Его обвиняли по статье “умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего”. Об этом сегодня сообщают сотрудники Следственного комитета РФ по Ленобласти.

Согласно материалам следствия, в ноябре 2918 года между сводными братьями произошел конфликт. До этого мужчины распивали алкогольные напитки. В ходе конфликта обвиняемый нанес не менее одного удара ножом в подколенную область ноги старшего мужчины. От полученных травм родственник скончался на месте.

По ходатайству следствия злоумышленник был заключен под стражу. Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что совместное распитие алкоголя в заброшке Московского района стало летальным для мужчины.