Жители Соснового Бора жалуются на проблемы со светом

Точные причины неполадок пока неизвестны. Фото: pixabay.com
Точные причины неполадок пока неизвестны. Фото: pixabay.com

Электроэнергия пропала в домах на нескольких улицах и ТЦ “Галактика”

Жители Соснового Бора пожаловались на перебои со светом в пятницу 24 мая. Несколько пользователей рассказали о проблемах с электроэнергией в группе “Мой Сосновый Бор” в социальной сети.

Известно, что свет выключили на Парковой улице в 10:15. Об отключении электричества сообщили жители проспекта Героев и на Липовском. Из-за неприятностей с питанием временно закрыли ТЦ “Галактика”, передают очевидцы.

Местные жители звонят в аварийную службу. По словам дозвонившихся, их перенаправили в городскую электрослужбу, а там сказали, что сети в полном порядке и предложили уточнить о причинах проблем в управляющей компании своего дома.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, сколько потратят на благоустройство Солнечной улицы в Сосновом Бору.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
свет сосновый бор электричество
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