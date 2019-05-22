На благоустройство улицы в Сосновом Бору потратят 39 млн

Власти муниципального образовании Сосновый Бор решили обустроить общественную территорию одной из улиц за 39 млн рублей. Речь идет об улице Солнечной.

Соответствующий конкурс опубликован на сайте госзакупок.

Исходя из условий тендера, подрядчик обязуется за 39 млн рублей вырубить деревья, создать парковку для автомобилей, установить и обустроить детскую и спортивную площадки, а также закупить скамейки, урны и велопарковки.

По проекту тротуар на улице Солнечной замостят бетонной плиткой, а вдоль него посадят деревья и цветы.

Победителя выберут уже летом. Работы планируют завершить к ноябрю 2019 года.

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