На благоустройство улицы в Сосновом Бору потратят 39 млн

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Власти муниципального образовании Сосновый Бор решили обустроить общественную территорию одной из улиц за 39 млн рублей. Речь идет об улице Солнечной.

Соответствующий конкурс опубликован на сайте госзакупок.

Исходя из условий тендера, подрядчик обязуется за 39 млн рублей вырубить деревья, создать парковку для автомобилей, установить и обустроить детскую и спортивную площадки, а также закупить скамейки, урны и велопарковки.

По проекту тротуар на улице Солнечной замостят бетонной плиткой, а вдоль него посадят деревья и цветы.

Победителя выберут уже летом. Работы планируют завершить к ноябрю 2019 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что 20 июня в Петербурге откроют первый «вафельный» перекресток. Такой вид разметки помогает водителям лучше видеть границы перекрестка. Это поспособствует тому, чтобы водители не перекрывали проезд даже второстепенному потоку.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
благоустройство госзакупки сосновый бор
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