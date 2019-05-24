Жителей Петроградки с проблемами психики лишат прав

Водители представляют угрозу для безопасности дорожного движения. Фото: pixabay.com
Водители представляют угрозу для безопасности дорожного движения. Фото: pixabay.com

Прокуратура Санкт-Петербурга подала в суд 23 исковых заявления.

Свыше 20 жителей Петроградской стороны лишат прав после проверки прокуратуры, сообщили Gazeta.sPb в ведомстве Санкт-Петербурга в пятницу 24 мая.

Проверка показала, что несколько петербуржцев водят машины и при этом по документам страдают от разных психических расстройств. Подобные диагнозы запрещают иметь водительские права, так как больной может представлять угрозу для безопасности на дорогах Санкт-Петербурга и за его пределами.

Прокуратура Санкт-Петербурга отправила в суд Петроградского района 23 заявления о лишении граждан водительских удостоверений. Сейчас они находятся на рассмотрении.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что прокуратура осталась недовольна проверкой ресторана на Гороховой улице в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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