Жителей Петроградки с проблемами психики лишат прав

Прокуратура Санкт-Петербурга подала в суд 23 исковых заявления.

Свыше 20 жителей Петроградской стороны лишат прав после проверки прокуратуры, сообщили Gazeta.sPb в ведомстве Санкт-Петербурга в пятницу 24 мая.

Проверка показала, что несколько петербуржцев водят машины и при этом по документам страдают от разных психических расстройств. Подобные диагнозы запрещают иметь водительские права, так как больной может представлять угрозу для безопасности на дорогах Санкт-Петербурга и за его пределами.

Прокуратура Санкт-Петербурга отправила в суд Петроградского района 23 заявления о лишении граждан водительских удостоверений. Сейчас они находятся на рассмотрении.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что прокуратура осталась недовольна проверкой ресторана на Гороховой улице в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.