В ресторан “Омманэ” на Гороховой пришла прокуратура

В зале ресторана поставили мангал. Фото: pixabay.com
В зале ресторана поставили мангал. Фото: pixabay.com

Владелец провел незаконную перепланировку в памятнике регионального значения.

В Адмиралтейском районе Петербурга прокуратура осталась недовольна перепланировкой в объекте культурного наследия, сообщили Gazeta.sPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 24 мая. Ресторан “Омманэ” на Гороховой работал с нарушениями санитарного законодательства.

В прокуратуре Петербурга передают, что в зале поставили мангал с углями — их можно устанавливать только в отдельно стоящих зданиях.

Кроме этого владельцы ресторана провели незаконную перепланировку, не получив разрешения КГИОП Санкт-Петербурга. Между тем заведение расположено в доме Второго Российского общества страхования от огня.

Владельца ресторана оштрафуют за нарушения. Прокуратура Петербурга потребовала немедленно исправить. Материалы проверки отправляют в КГИОП Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Планетарий №1” вызвал вопросы у прокуратуры.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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