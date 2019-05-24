Прокуратура проверила «Планетарий №1» на Обводном канале

Прокуратура Московского района посетила с проверкой «Планетарий №1» на Обводном канале. В ходе проверки у газгольдера, который внесен в реестр объектов культурного наследия, был выявлен ряд нарушений.

На данный момент в «Планетарии №1» ведутся ремонтно-строительные работы, но площадка для складирования бытовых отходов не оборудована. Также компания не следит за внешним видом здания, отметили в ведомстве.

Прокуратура района внесла представление об устранении нарушений закона в адрес организации, руководителю объявили предостережение.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что природоохранная прокуратура выявил две несанкционированные свалки в Саперном. Проверку проводили совместно с комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга и местной администрацией.