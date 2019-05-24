Петербург получит 26 млн рублей за свалку на Софийской

Весной свалка достигала в высоту 5-7 м и занимала 1 га. Фото: pixabay.com
Весной свалка достигала в высоту 5-7 м и занимала 1 га. Фото: pixabay.com

Предпринимателя вывозил отходы, кирпич и бетон в Шушары в 2016 году.

Житель Санкт-Петербурга заплатит штраф в 26 млн рублей в казну за свалку на Софийской улице в Шушарах, сообщили Gazeta.sPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 24 мая. Станислав Баландин скинул отходы на участок в марте 2016 года.

Ранее Пушкинский суд Петербурга уже назначил ему штраф в 100 тысяч за нарушение обращения отходов. По материалам следствия, мужчина занял территорию в 1 га и скидывал туда кирпич, бетон, покрышки, грунт и отходы производства. Поскольку свалку причислили к “чрезвычайно опасным” для окружающей среды, предпринимателю назначили новый штраф. По материалам суда, концентрация загрязнения превышает норму более, чем в 195 раз.

Экоактивисты “Зеленого фронта” сообщили о свалке весной 2018 года — по их словам, она достигала в высоту 5-7 метров.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что прокуратура потребовала убрать отходы от планетария в Санкт-Петербурге.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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