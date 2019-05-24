Рубеж в 10 млн коммерческих машин Volkswagen пройден на Caravelle t6

В марте 2019 года в Ганновере на производственной линии Volkswagen выпустили 10-миллионный коммерческий автомобиль от баварского автогиганта: им стал Caravelle семейства T6. Модель в кузове свежего дизайна и красно-белого цвета вышла как раз в день рождения конвейера, на котором 63 года назад начали собирать первые микроавтобусы. За этими цифрами стоит несколько поколений инженеров и рабочих, которые придумали прекрасный транспорт, и уникальная история успеха маленького и простенького минивэна, ставшего популярным во всем мире.

Юбилейный экземпляр Caravelle T6 отправили как подарок в детскую больницу, где он позволит с удобством возить малышей на экскурсии. Чем же так уникален Volkswagen Caravelle T6 и в чем секрет его успеха?

УДОБНЫЙ МИКРОАВТОБУС ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Автомобилисты порой даже не понимают, зачем нужен Volkswagen Caravelle T6. Они сравнивают его то с легковушкой-универсалом, то с внедорожником, где добавили еще ряд сидений. Volkswagen Caravelle T6 — абсолютно уникальный вид транспорта. Только задумайтесь: огромный трансформируемый салон, восемь полноценных мест, объемный багажник. Каждая из этих характеристик дает дополнительный комфорт для перевозки большой семьи. Конечно, Volkswagen Caravelle T6 создавали как коммерческий транспорт, для бизнес-делегаций и командировок, но и в случае с многодетной семьей машина просто идеальна.

VOLKSWAGEN CARAVELLE: НЕМНОГО ИСТОРИИ

Volkswagen сам задал тренд на микроавтобусы, когда придумал и выпустил первое поколение минивэнов в 1950-х годах, собранных на базе Beetle. Получился простенький, немнжоко тесный, но дешевый микроавтобус, который полюбили во всем мире. Дальше вышло шесть поколении модели, в линейке Volkswagen Caravelle T6 появились разные модификации и большое количество моторов: от обычного дизеля до шестицилиндрового VR6. За прошедшие десятилетия инженеры сильно изменили машину. Выросли габариты кузова, добавились электронные опции, дизайн салона и экстерьера стал гармоничным и современным. Разумеется, Volkswagen Caravelle уже не такой дешевый, как в прошлом веке. Но современный ценник в 2,2 млн рублей для базовой версии Volkswagen Caravelle вполне адекватный за универсальный микроавтобус с богатым функционалом.

КАК ВЫГЛЯДИТ СОВРЕМЕННЫЙ БАВАРСКИЙ МИНИВЭН

Покупатель Volkswagen Caravelle T6 может укомплектовать машину чем угодно, все зависит от его фантазии. Производитель на выбор предлагает светодиодные фары, автоматическую коробку передач, системы безопасности и паркинга, мультимедиа, климат-контроль, высококачественную обивку салона, электроприводы для сдвижных дверей и т.д. Современные опции превращают минивэн в прекрасное средство для путешествий.

По технической части золотой серединой для коммерческого микроавтобуса можно назвать двухлитровый турбодизель на 140 л.с. Его достаточно для повседневного использования, но разгон по трассе будет не слишком впечатляющим. На сто километров уходит 8,8 литров, но во время дорожных пробок он увеличивается до 10-11 литров. Для автомобиля уровня минивэна это вполне нормально. Мотор работает под управлением качественной роботизированной коробки передач. Двигатели во всех комплектациях относятся к серии TDI, поэтому они очень тихие в работе, так как рассчитаны на использование в пассажирских автомобилях. Подвеска Caravelle по ощущениям как в обычном легковом седане.

Статья подготовлена при поддержке официальных дилеров Volkswagen в Санкт-Петербурге «Аксель-Сити» и «Аксель-Сити Юг».