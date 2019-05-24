СМИ: Восемь человек пострадали при взрыве в Лионе

На улице якобы положили сверток с шурупами и гвоздями.

В городе Лион, Франция произошел взрыв на перекрестке улицы Витора Гюго и улицы Сала, сообщает France Info со ссылкой на полицию.

Взрыв произошел около 17:40 по местному времени, то есть в 18:40 мск.

Периметр оцепили, на место приехали сотрудники полиции, машины медиков и пожарные.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что погибших при взрыве нет. Французская газета Le Progres сообщает, что при взрыве пострадали восемь человек, включая восьмилетнюю девочку. На улице якобы положили сверток с гвоздями, шурупами и болтами. Пока что точные причины происшествия не называются. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что во Франции продолжаются демонстрации “желтых жилетов”, которые вышли на улицы 11 мая в 26-ой раз.