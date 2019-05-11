Во Франции идет 26-ая неделя протестов “желтых жилетов”

В Нанте полиция применила слезоточивый газ. Фото: pixabay.com
В Нанте полиция применила слезоточивый газ. Фото: pixabay.com

От 18 до 37 тысяч человек вышли протестовать по всей стране.

На улицы Франции вновь вышли “желтые жилеты” — акции протеста собрали свыше 18 тысяч участников. В Париже протестовали около 1,2 человек, сообщили в МВД Франции 11 мая

При этом сами протестующие называют цифру в 37 тысяч человек по всей Франции. В Нанте на западе страны полиция использовали слезоточивый газ против активистов — однако в остальном протесты прошли относительно мирно.

“Желтые жилеты” выходят на улицы каждую неделю — и поскольку в году 52 недели, можно считать, что беспорядки во Франции продолжаются уже полгода. Активисты начали с требований снижения налогов и цен на бензин, а позже заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон должен покинуть свой пост.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в январе на этих протестах задержали свыше 200 человек.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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