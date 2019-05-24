Число пострадавших при взрыве в Лионе увеличилось до 13

Ранее было известно о восьми пострадавших.

Как сообщает телеканал BFM TV, при взрыве, который случился сегодня, 24 мая, около 18:30 по московскому времени в Лионе, пострадало уже 13 человек. На данный момент пострадавшими занимаются специалисты экстренных служб.

В местах массового скопления людей главам префектур приказано усилить уровень безопасности, пишет министр внутренних дед Франции Кристофер Кастанер в своем аккаунте в Twitter.

Сейчас под подозрение в организации взрыва попадает мужчина, который появился на месте происшествия за полчаса до взрыва. На вид ему около 30-35 лет, на лице были темные очки и маска. На мужчине был темный свитер и шорты светлого цвета.

Взрыв случился на улице Виктора Гюго. Район был оцеплен, две станции метро — закрыты.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что СМИ: Восемь человек пострадали при взрыве в Лионе.