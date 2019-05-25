На улице Есенина случился 14 спасателей тушили квартиру

Накануне вечером, 24 мая, в доме 32 корпус 1 по улице Есенина в Выборгском районе Санкт-Петербурга случился пожар.

Возгорание произошло в трехкомнатной квартире. Горела комната площадью 12 квадратных метров.

Как стало известно Gazeta.SPb, обстановка квартиры обгорела на площади в 8 квадратных метров. Пострадавших в произошедшем нет, сообщили в главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу.

Для ликвидации возгорания было задействовано 4 единицы спецтехники и бригада спасателей из 14 человек личного состава. Процесс работы спасателей очевидцы засняли на видео.

Пожар удалось оперативно устранить. Данных о пострадавших в Gazeta.SPb не постучало. Причина пожара также официально неизвестна.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что женщина попала в реанимацию, упав с трапа самолета в аэропорту Пулково.