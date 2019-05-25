В садоводстве “Юбилейное” почти два часа тушили крупный пожар в частном доме

Информация о пострадавших не поступала. Фото: https://pixabay.com

Информация о пострадавших не поступала. Фото: https://pixabay.com

К ликвидации пожара привлекли 6 спасателей и две единицы техники.

Сообщение о пожаре поступило на пусть спасателей около 21:47 накануне, сообщают в ГУ МЧС по Ленобласти. В сообщении говорилось, что горит дома в СНТ “Юбилейное”, расположенное во Всеволожском районе Ленобласти.

На месте происшествия выехали дежурные смены 104 пожарно-спасательной части противопожарной службы Ленинградской области и 94 пожарно-спасательная часть. Всего для ликвидации пожара было привлечено 6 человек личного состава и две единицы техники.

На месте спасатели выяснили, что горит одноэтажный дом с мансардой. Пламя распространилось на 81 квадратный метро.

Информация о пострадавших не поступала. Дознание по пожару ведёт отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что таксист “Везет” разворотил дорожное ограждение в Пушкинском районе.