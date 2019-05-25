Сотрудник салона связи в Невском районе отвернулся и лишился товара на 342 тыс. рублей

Злоумышленники воспользовались временной заминкой, разбили витрину и похитили несколько мобильных телефонов.

Своего товара не досчитался магазин, расположенный на улице Бабушкина в Невском районе Петербурга накануне днем. Об этом сегодня Gazeta.SPb сообщили в правоохранительных органах по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники магазина после происшествия сообщили полиции, что злоумышленников было двое. Она дождались пока продавец покинет торговый зал, а после разбили стекло витрины и совершили хищение четырех мобильных телефонов.

Как сообщают в полиции, сумма ущерба составила почти 342 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание злоумышленников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что нелегальную торговлю на Апраксином дворе прикрыли: как это было.