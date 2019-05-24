Нелегальную торговлю на Апраксином дворе прикрыли: как это было

Рейд прошел в пятницу 24 мая. Фото: ККИ
Рейд прошел в пятницу 24 мая. Фото: ККИ

Сотрудники ККИ и полиция изъяли десятки тысяч товара, а продавцы пытались его вернуть.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом приехали на Апраксин двор, чтобы посмотреть как там идет торговля, сообщили Gazeta.SPb в ККИ 24 мая.

Фото: ККИ

Проверка показала, что большую часть территории двора заняли мигранты, стихийно и нелегально продающие низкокачественный контрафактный товар. Фото: ККИ

В комитете предполагают, что у части иностранцев даже нет регистрации на территории РФ, не то что права на торговлю.

Фото: ККИ

Более половины объектов появились на территории Апраксина двора незаконно. В проездах и проходах разместили торговые ряды, к фасадам зданий пристроены конструкции.

Фото: ККИ

Сегодня сотрудники правоохранительных органов и сотрудники ККИ занимались разгоном торговцев: составлено около 100 протоколов о административных нарушениях, конфискованы десятки тысяч товара. Торговцы пытались его вернуть, но полицейские не дали этого сделать.

Фото: ККИ
Фото: ККИ

Ранее Gazeta.spb сообщила, что у уличных торговцев начали отбирать товар.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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