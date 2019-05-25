Полиция задержала воришку, укравшего портфель с деньгами у бизнесмена в ресторане на Петроградке

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье “кража. Фото: https://pixabay.com

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье “кража. Фото: https://pixabay.com

В полицию ранее обратился 32-летний заместитель директора компании.

Сегодня сотрудники правоохранительных органов сообщают, что предполагаемого злоумышленника удалось поймать. Им оказался 33-летний гражданин.

Инцидент произошел еще 20 мая в Петроградском районе Петербурга. В полицию обратился мужчина 32 лет. Он сказал, что, находясь в ресторане по улице Малая Посадская, обнаружил отсутствие денежных средств в портфеле.

Как сообщают в полиции, сумма ущерба составила один миллион рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье “кража”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Народной улице неизвестные посадили мужчину в машину и обещали убить, если он не даст 600 тыс. рублей.