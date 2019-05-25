Накануне в Петербурге и Ленобласти угнали 9 иномарок общей стоимостью 12 млн рублей

По всем фактам были возбуждены уголовные дела. Фото: https://pixabay.com

По всем фактам были возбуждены уголовные дела. Фото: https://pixabay.com

Иномарки были угнаны в Гатчинском, Всеволожском, Выборгском, Кировском и Красносельском районах Петербурга и Ленобласти.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела. Полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание злоумышленников. Об этом сегодня сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Так, злоумышленники угнали Hyundai Tucson стоимостью более 1,5 млн рублей, который был припаркован у дома 6 по Молодёжной улице в Гатчинском районе. Также полиция начала проверку по факту угона аналогичной иномарки стоимостью 1 миллион 217 тысяч рублей. Ее угнали во Всеволожском районе Ленобласти.

В Киришском районе Ленобласти был угнан автомобиль Lexus, стоимость которого 1 миллион 800 тысяч рублей.

В Выборгском районе были угнаны сразу три автомобиля. Ford Transit за 1 миллион 570 тысяч рублей, Jeep Grand Cherokee за 1 миллион 810 тысяч рублей и Hyundai Creta за 1 миллион 150 тысяч рублей.

С заявлением в полицию обратился также владелец Mitsubishi ASX. Он сообщил, что неизвестные угнали его автомобиль в Кировском районе. Стоимость иномарки 1 миллион 200 тысяч рублей.

В Красносельском районе злоумышленники нацелились на Hyundai Tucson. Сумма материального ущерба составила 2 миллиона 200 тысяч рублей. А в Красносельском районе угнали Nissan Qashqai. Сумма материального ущерба составила 1 миллион 200 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полиция задержала воришку, укравшего портфель с деньгами у бизнесмена в ресторане на Петроградке.