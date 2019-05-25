Главу районного избиркома Петеребурга обвиняют в передаче взятки в 2 млн долларов

Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении начальника территориальной избирательной комиссии № 3 Кировского района Андрей Пономарёва, который обвиняется в содействии в передаче взятки в 2 млн долларов.

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов.

По данным следствия, такая сумма должна была поспособствовать получению разрешения на строительство многоквартирного дома на месте Аракчеевских казарм.

В 2015 году Пономерев узнал, что совладелец строительной компании «Реформа» (позже «Прогресс»), Дмитрий Семенов, хочет обратиться в Верховный суд и отменить все принятые в Петербурге судебные решения о запрете строительства жилья на улице Шапалерной.

Пономарев предложил Семенову оказать содействие в получении положительного решения, для этого он намеревался передать взятку должностным лицам Верховного суда, отмечается в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Пономарёв заявил, что сумма взятки составляет 2 млн долларов. Из них 1,25 млн долларов необходимо передать наличными, а оставшуюся часть — в виде имущественных прав на помещения после строительства дома.

В период с 16 по 20 декабря 2015 года Пономарев перевез часть денег в дом Чепрасова в деревню Мякинино Московской области для последующей передачи должностным лицам Верховного суда.

Спустя 4,5 месяца он перевез еще $100 тыс. Тем самым, считает следствие, он совершил посредничество во взяточничестве. Также Пономарев организовал подделку служебного удостоверения МВД, которое у него было изъято в ходе обысков.

Чепрасова же обвиняют в хищении денежных средств путем мошенничества, так как у него было намерений оказывать какое-то воздействие на Верховный суд по делу в интересах строительной компании.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что мошенники заполучали квартиры с поддельным свидетельством о смерти.