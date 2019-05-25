Разбой шестилетней давности с летальным исходом рассмотрят в суде Ленобласти

Продолжается розыск остальных членов преступной группы. Фото: https://pixabay.com
Продолжается розыск остальных членов преступной группы. Фото: https://pixabay.com

Одного фигуранта дела уже посадили, другого будут судить в ближайшее время. Также сотрудники полиции разыскивают и других причастных к происшествию.

Разбойное нападение на продуктовый магазин в Сертолово произошло еще в 2013 году. Тогда группа злоумышленников используя средства маскировки, газовый пистолет, дубинки и бутылки, ворвались в магазин. Они начали угрожать пистолетами посетителям и сотрудникам, похитили продукты, деньги и личные вещи потерпевши. Общая сумма ущерба составила 700 тысяч рублей.

В какой-то момент, сообщают сотрудник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сегодня, группа злоумышленников разделилась и в зале остался только один человек вооруженной банды. Потерпевшие подумали, что смогут справится с ним и решили оказать сопротивление. Тогда член преступной группы начал стрельбу. В результате этого один из потерпевших получил ранения и впоследствии скончался в больнице. Необходимо отметить, что стрелявший, от действий которого погиб потерпевший, в августе 2018 года получил реальный срок лишения свободы сроком на 8 лет.

Судить в скором времени будут еще одного участника этого злодеяния. Им оказался 29-летний мигрант.

В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено во Всеволожский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу.

Продолжается розыск остальных членов преступной группы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что накануне в Петербурге и Ленобласти угнали 9 иномарок общей стоимостью 12 млн рублей.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
ленобласть происшествие сертолово
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Разбой шестилетней давности с летальным исходом рассмотрят в суде Ленобласти
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