Lexus, угнанный у петербурженки во Фрунзенском районе, нашли через два дня

Злоумышленник доставлен в отдел полиции. Фото: https://pixabay.com
Злоумышленник доставлен в отдел полиции. Фото: https://pixabay.com

За рулем иномарки был 34-летний мужчина.

Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что именно он и был угонщиком иномарки. Ранее сообщалось, что дорогостоящая иномарка была угнана 22 мая во Фрунзенском районе Петербурга.

С заявлением в полицию обратилась гражданка 29 лет.

Автомобиль был найден после проведения оперативно-разыскных мероприятий. Мужчину поймали, когда он находился за рулем.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье “кража”. Злоумышленник доставлен в отдел полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что накануне в Петербурге и Ленобласти угнали 9 иномарок общей стоимостью 12 млн рублей.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
происшествие фрунзенский район
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