Петербургский предприниматель угнал Honda Civic у молодой девушки

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Фото: https://pixabay.com
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Фото: https://pixabay.com

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

С заявлением в полицию обратилась молодая девушка 28 лет, сообщают сегодня сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Заявительница сообщила, что от дома 10 по Мебельной улице в Приморском районе Петербурга неизвестный угнал ее автомобиль.

Позже у дома 52 по улице Оптиков указанный автомобиль был остановлен, за рулем находился 34-летний индивидуальный предприниматель.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье “неправомерное завладение транспортным средством”. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Lexus, угнанный у петербурженки во Фрунзенском районе, нашли через два дня.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
приморский район происшествие
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