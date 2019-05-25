Петербургский предприниматель угнал Honda Civic у молодой девушки

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

С заявлением в полицию обратилась молодая девушка 28 лет, сообщают сегодня сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Заявительница сообщила, что от дома 10 по Мебельной улице в Приморском районе Петербурга неизвестный угнал ее автомобиль.

Позже у дома 52 по улице Оптиков указанный автомобиль был остановлен, за рулем находился 34-летний индивидуальный предприниматель.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье “неправомерное завладение транспортным средством”. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Lexus, угнанный у петербурженки во Фрунзенском районе, нашли через два дня.