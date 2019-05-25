Угнанный в Петербурге Toyota Land Cruiser за 3,5 млн рублей нашли в Кировске

Сотрудники правоохранительных органов по факту угона возбудили уголовное дело.

Автомобиль найден, а вот совершивший злодеяние пока нет. Об этом сегодня сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В полицию обратился владелец дорогостоящей иномарки. Он сообщил, что от дома 66 корпус 1 по Бухарестской улице во Фрунзенском районе Петербурга в период с 20 по 24 мая кто-то похитил его личный автомобиль.

Сумма материального ущерба составила 3 миллиона 577 тысяч рублей.

Спустя время автомобиль был найден у дома 28 по улице Новой в Кировске.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье “кража”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургский предприниматель угнал Honda Civic у молодой девушки.