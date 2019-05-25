Узбечку и ее 13-летнюю дочь три дня держали в квартире на Дачном и насиловали

Оперативники уголовного розыска спустя месяц задержали подозреваемого. Фото: https://pixabay.com
Оперативники уголовного розыска спустя месяц задержали подозреваемого. Фото: https://pixabay.com

За помощью иностранка обратился через Интернет к своим землякам.

Инцидент произошел еще в начале мая этого года. Только сейчас по данному факты было возбуждено уголовное дело. Об этом пишет “Фонтанка”. Информацию о насилии за три дня до этого в Следственный комитет передал представитель межрегионального узбекского землячества “Ватандош”.

Именно к ним за помощь через Интернет и обратилась гражданка Узбекистана. Как сообщала женщина, ее несовершеннолетнюю дочь, а также ее саму насильно удерживали в квартире на Дачном.

Злоумышленников было двое. Они изнасиловали насильно задержанных и не выпускали из квартиры еще три дня.

Оперативники уголовного розыска спустя месяц задержали подозреваемого, им оказался 45-летний гражданин Таджикистана.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Приморском районе пьяный мужчина повздорил с персоналом бара и отправился домой за ружьем.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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Узбечку и ее 13-летнюю дочь три дня держали в квартире на Дачном и насиловали