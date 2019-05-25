Родители участницы скандальной вечеринки в школе Владивостока заплатят штраф

Семье выпускницы из Владивостока, участвовавшей в провокационном шоу в костюме полицейского, грозит штраф.

Дело в том, что в школе №74 во Владивостоке на выпускном детки решили устроить красочное и незабываемое представление. Учащиеся 11б устроили шоу с переодеваниями – юноши нарядилась в ковбоев и зайчиков с голыми торсами и заклеенными сосками, а девушки примерили полицейскую и омоновскую формы.

Семья юной леди, которая была в полицейской форме, вынуждена будет оплатить штраф за незаконное ношение их ребенком форменной одежды, сообщают в УМВД России по Приморскому краю. Отмечается, что выпускница купила форму специально для шоу в местном военторге.

Известно, что сумма штрафа в данном случае не превышает 1,5 тысячи рублей.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Алые паруса» на сутки ограничат движение по рекам и каналам Петербурга.