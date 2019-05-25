Huawei отстранили от Wi-Fi-альянса из-за решения Трампа

Теперь компания не имеет права работать в разработке новых стандартов Wi-Fi.

Об этом стало известно сегодня, 25 мая. Китайскую компанию не стали исключать из Wi-Fi-альянса, но теперь ее членство ограниченное. Это значит, что Huawei имеет право продавать смартфоны с Wi-Fi-адаптерами, но не имеет больше никакого права голоса при разработке и обсуждении стандартов.

При этом SD-Ассоциация совсем недавно вынесла решение, что Huawei больше не может выпускать телефоны с картами памяти microSD.

Напоминаем, что все началось с того, что США обвинили компанию в шпионаже и сборе секретных данных. Так как Huawei не прислушалась к требованиям прекратить, компанию решили внести в черной список. После этого от сотрудничества решила отказаться корпорация Google – получается, что пользователи не смогут использовать программное ее обеспечение.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Huawei может попрощаться с системой Android из-за Трампа.