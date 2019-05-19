Huawei может попрощаться с системой Android из-за Трампа

Компания попала в черный список президента Америки.

Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Корпорация Google планирует прервать сотрудничество с Huawei после того, как глава США объявил о внесении китайской компании в черный список правительства, передают РИА Новости.

После этого Huawei не сможет использовать программное обеспечение Google – получается, что все смартфоны китайской компании не будут обновляться. Также пользователи не смогут получить доступ к некоторым приложениям. Все, что остается владельцам Huawei, — это версия операционной системы, которая находится в свободном доступе на данный момент.

Напоминаем, что компания неоднократно обвинялась в шпионаже и сборе секретных данных. Это, уверяет Трамп, угрожает национальной безопасности Америки. Президент также не хочет, чтобы Huawei и дальше имела отношение к развитию 5G.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Трамп за 2018 год стал богаче почти на 500 млн долларов.