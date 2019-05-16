Трамп за 2018 год стал богаче почти на 500 млн долларов

Президент в Америке зарабатывает 400 тысяч долларов в год.

О доходе президента США Дональда Трампа стало известно 16 мая. Данные опубликовало Управление правительственной этики. При этом Трамп неоднократно уверял, что его состояние превышает 10 миллиардов долларов.

Напоминаем, что президент Америки во время предвыборной компании уверял, что опубликует налоговые декларации с полной информацией о своих доходах, но так и не сделала этого. После Трамп аргументировал это тем, что ему не советуют раскрывать цифры его адвокаты.

Также в одном из интервью бизнесмен и политик рассказал, что подумывает раскрыть налоговые декларации после того, как покинет президентский пост.

К слову, о зарплате Владимира Путина не удалось найти достоверной информации. Есть мнение, что президент зарабатывает около 300 тысяч рублей в месяц, то есть 3,6 миллиона рублей в год.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в МИД РФ поступила заявка на встречу Трампа с Путиным.